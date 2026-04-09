15:40, 9 апреля 2026

Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

Зеленский пообещал разблокировать 90 миллиардов евро помощи от ЕС
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев разблокирует 90 миллиардов евро помощи от Европейского союза (ЕС). С таким обещанием выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

Политик порассуждал о транше, который не могут передать Украине из-за вето Венгрии. «Мы точно разблокируем 90 миллиардов помощи — это наша жизнь, это "кислород" для армии», — заявил Зеленский.

В последние месяцы Венгрия блокирует выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Взамен власти в Будапеште требуют возобновления транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба». Венгерские власти также требуют проверки инфраструктуры.

Издание Politico писало о расчете Брюсселя на то, что лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр в случае победы на выборах может одобрить кредит Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто же обвинил Киев в сговоре с оппозиционной партией «Тиса» после заявления представителей Украины о желании прислать на предстоящие парламентские выборы в стране своих наблюдателей.

