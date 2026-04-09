Зеленский обвинил Вэнса в непонимании ситуации на Украине

Зеленский: Вэнс не понимает ситуацию на Украине, говоря о территориях

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не понимает ситуацию на Украине, говоря о том, что переговоры по урегулированию конфликта свелись к «торгу за несколько квадратных километров территории». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Вице-президент, при всем уважении, не принимал участие в переговорах. Я думаю, что если бы он принимал, он бы лучше понимал, что такое клочок, а что реальная территория Украины, важная, которая приоритетная с точки зрения безопасности», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в настоящее время у Украины нет сильных гарантий безопасности, в связи с чем говорить о других шагах в рамках урегулирования конфликта также невозможно.

10 марта глава РФ Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.