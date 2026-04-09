Зеленский высказался о раскритиковавшем Украину Вэнсе

Зеленский: Поездка вице-президента США Вэнса в Венгрию была бесполезна

Поездка в Венгрию вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковавшего Украину за вмешательство в венгерские выборы, была бесполезной. Об этом в интервью для The Guardian высказался президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский назвал поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт с целью агитации за президента Венгрии Виктора Орбана "бесполезной"», — говорится в публикации.

При этом украинский лидер подчеркнул, что не намерен вмешиваться в венгерские выборы и желает, чтобы народ Венгрии сам принял решение, какую партию поддержать на голосовании.

7 марта Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Вашингтон располагает информацией, что украинские спецслужбы пытались повлиять на венгерские выборы. По словам политика, подобные действия Киева являются издержками украинской системы.

