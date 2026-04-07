Вэнс заявил, что Евросоюз посеял зерна украинского конфликта

Евросоюз сам посеяли зерна украинского конфликта еще задолго до начала боевых действий. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

Об этом он упомянул на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Зерна этого конфликта были посеяны задолго до начала боевых действий», — отметил Вэнс.

Он добавил, что корни конфликта, по его мнению, лежат в плоскости энергетической политики. Европейские лидеры приняли решение погрузиться в специфическую энергетическую экономику, отрезав себя от нефти и природного газа, поступавших с Востока.

Ранее сообщалось, что миссия Европейского союза посещала Украину для инспекции трубопровода «Дружба», однако с тех пор информация о ней отсутствует. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен.

До этого портал Euroactiv сообщил, что Украина задержала миссию ЕС для оценки повреждений нефтепровода, что вызвало разногласия и недовольство в европейских столицах.

