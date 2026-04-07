В ЕК не смогли ответить на вопрос о местонахождении миссии ЕС по «Дружбе»

Миссия Европейского союза (ЕС) посещала Украину для инспекции трубопровода «Дружба», однако с тех пор информация о ней отсутствует. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

«Небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров Евросоюза [президенту Украины Владимиру] Зеленскому о готовности провести такую миссию. (…) Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», — ответила она на вопрос журналистов о том, состоялась ли поездка и где миссия находится в настоящее время.

31 марта портал Euroactiv сообщил, что Украина задержала миссию ЕС для оценки повреждений нефтепровода, что вызвало разногласия и недовольство в европейских столицах. Отмечалось, что группа экспертов находится в стране уже несколько недель в ожидании разрешения на осмотр «Дружбы».

28 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕК не оказывает давления на Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась «сильнее, чем здравый смысл».