14:30, 7 апреля 2026Мир

Еврокомиссия потеряла свою миссию на Украине

В ЕК не смогли ответить на вопрос о местонахождении миссии ЕС по «Дружбе»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Миссия Европейского союза (ЕС) посещала Украину для инспекции трубопровода «Дружба», однако с тех пор информация о ней отсутствует. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

«Небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров Евросоюза [президенту Украины Владимиру] Зеленскому о готовности провести такую миссию. (…) Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», — ответила она на вопрос журналистов о том, состоялась ли поездка и где миссия находится в настоящее время.

31 марта портал Euroactiv сообщил, что Украина задержала миссию ЕС для оценки повреждений нефтепровода, что вызвало разногласия и недовольство в европейских столицах. Отмечалось, что группа экспертов находится в стране уже несколько недель в ожидании разрешения на осмотр «Дружбы».

28 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕК не оказывает давления на Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась «сильнее, чем здравый смысл».

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Вэнс дал совет европейским политикам

    Пользователей смартфонов призвали срочно поменять ПИН-код

    Война с Ираном обрушила акции европейских компаний

    Названы красноречивые признаки подошедших к концу отношений

    Отсутствие принца Гарри и Меган Маркл в списках гостей на бале Met Gala объяснили

    Все новости
