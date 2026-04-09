20:42, 9 апреля 2026Культура

Звезда хитового сериала HBO расплакался из-за многомиллионных долгов

Звезда «Больницы Питт» Патрик Болл погасил долги благодаря гонорарам за сериал
Ольга Коровина

Фото: Jason Howard / Bauer-Griffin / Kontributor / Getty images

Актер Патрик Болл, сыгравший доктора Лэнгдона в хитовом сериале HBO Max «Больница Питт», не сдержал слез, рассказывая о своем финансовом положении до проекта. Об этом пишет Variety.

Болл сообщил, что благодаря гонорарам за съемки смог выплатить кредит на обучение в размере 80 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). По словам артиста, трудная финансовая ситуация сказалась на его личной жизни — из-за нее распадались отношения с девушками. Чтобы выбраться из долговой ямы, Болл брался за любую работу, включая участие в корпоративных тренингах, где на нем отрабатывали увольнение сотрудников.

«Я расплатился через три месяца после начала съемок, и это был очень важный момент. Я думал, что умру с этим долгом», — признался актер.

Первый сезон «Больницы Питт» вышел в 2025 году. Телепроект был удостоен премии «Эмми», премии Гильдии актеров, а также получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал. Второй сезон начал выходить на HBO Max в январе 2026 года.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом

    Стало известно о планирующемся «важном заявлении» Трампа по Ирану

    Раскрыта причина неожиданной уступчивости США перед Ираном

    Рютте высказался о распаде НАТО

    ЦСКА направит выручку продажи от билетов пострадавшим от наводнения в Дагестане

    В России сообщили о разработке первой российской многоразовой ракеты

    Рютте оправдался за «папу» Трампа

    Митя Фомин рассказал о работе в клининговой компании в США

    Ситуация с США и Ираном потрясла Запад после заявлений Трампа

    Все новости
