Звезда «Слова пацана» пошел на жертвы ради роли Басты

Актер Слава Копейкин за три месяца похудел на 12 килограммов ради роли Басты

Актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», признался, что ему пришлось худеть, чтобы сыграть главную роль в предстоящем байопике про рэпера Василия Вакуленко (Баста, Ноггано). Об этом артист рассказал в интервью Мадонне Мур.

Копейкин, который сыграет Басту в молодости, для роли в проекте сбросил 12 килограммов за три месяца. По словам актера, сейчас начался подготовительный период к съемкам.

На вопрос о том, как ему удалось быстро и эффективно прийти в необходимую форму, молодой артист сообщил, что секрет в физической нагрузке и ограничениях в пище. «Не есть и заниматься кардио», — заявил он.

