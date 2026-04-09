Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
11:17, 9 апреля 2026

Звезда «Слова пацана» пошел на жертвы ради роли Басты

Актер Слава Копейкин за три месяца похудел на 12 килограммов ради роли Басты
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», признался, что ему пришлось худеть, чтобы сыграть главную роль в предстоящем байопике про рэпера Василия Вакуленко (Баста, Ноггано). Об этом артист рассказал в интервью Мадонне Мур.

Копейкин, который сыграет Басту в молодости, для роли в проекте сбросил 12 килограммов за три месяца. По словам актера, сейчас начался подготовительный период к съемкам.

На вопрос о том, как ему удалось быстро и эффективно прийти в необходимую форму, молодой артист сообщил, что секрет в физической нагрузке и ограничениях в пище. «Не есть и заниматься кардио», — заявил он.

Ранее звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами. По словам Копейкина, обычно в его жизни происходили ситуации, когда девушки бросали его, а не наоборот.

