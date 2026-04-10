Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:40, 10 апреля 2026

Армия России приблизилась к Великому Приколу

ВС России приблизились к Великому Приколу
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России приблизились к селу Великий Прикол в Сумской области. Это следует из данных карт продвижения армии РФ в ходе специальной военной операции (СВО), опубликованной Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

10 апреля стало известно о взятии ВС России Миропольского в Сумской области. Информацию об этом подтвердило Минобороны РФ.

Расстояние от Миропольского до Великого Прикола — менее пяти километров.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой Народной Республики. Данную информацию также подтвердил глава региона Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?

    Один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России

    Стало известно о возможном продлении США послаблений для российской нефти

    Зеленского обвинили в попытке организовать беспорядки в Венгрии

    Задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес

    Прибыль Федерации хоккея России сократилась в два раза

    Россияне стали чаще перебираться к родителям

    Медведев стал главным редактором новых учебников для российских школьников

    В России назвали дату премьеры нового внедорожника BAW

    Российские бойцы освоили «Кощея-40»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok