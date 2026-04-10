Австрия обвинила другие страны в зависти

Министр обороны Австрии Таннер обвинила другие страны в зависти

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер обвинила другие страны в зависти. Об этом сообщается на сайте австрийского парламента.

Политик заявила, что Австрия в отличие от многих государств сохранила всеобщую воинскую повинность. По ее словам, европейцы долгое время считали, что живут в «раю на земле». Однако стало ясно, что мир, свободу и безопасность не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся, добавила она.

Таннер призвала парламентариев серьезно отнестись к рекомендациям Комиссии по военной службе. Глава ведомства также поддержала продление базовой военной службы до восьми месяцев с добавлением двух месяцев резервной подготовки.

Ранее Австрия отклонила запросы США на проведение военных полетов в рамках операции в Иране, чем вызвала гнев американского лидера Дональда Трампа.