«АвтоВАЗ» сообщил о прибыли на фоне снижения продаж

«АвтоВАЗ» сообщил о прибыли в январе-марте и росте продаж в месячном выражении

По итогам января-марта крупнейший производитель легковых автомобилей в России «АвтоВАЗ» получил операционную и чистую прибыль. Об этом пресс-служба компании сообщила «Ленте.ру». Размер прибыли не уточняется, указано только, что ее направят на финансирование инвестиционной программы.

Представитель «АвтоВАЗа» отметил поступательный рост реализации продукции с начала года, подчеркнув, что обеспечить такой результат удалось за счет «тщательной проработки плана производства, продаж, финансовой модели, осуществленной на этапе планирования в 2025 году».

В общей сложности производитель через дилерскую сеть реализовал 65 461 автомобиль брендов Lada и Xcite. В пресс-релизе не приводится динамика по отношению к первому кварталу 2025 года, однако ранее агентство «Автостат» сообщало, что продажи отдельно автомобилей Lada в первом квартале снизились на 17,4 процента, до 63,8 тысячи единиц.

В «АвтоВАЗе» выделили, что поддержку текущим продажам оказывает снижение цен на Lada Aura (минус 14 процентов) и Lada Largus (минус 3,8 процента). Кроме того, хорошим спросом пользуются автомобили семейства Niva, включая модель Travel с новым 1,8-литровым двигателем.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов опроверг слухи о скором возвращении предприятия на четырехдневную рабочую неделю, хотя и не исключил дальнейшей корректировки производственного плана в меньшую сторону из-за слабых продаж.

Вместе с тем в госкорпорации «Ростех» (головная структура «АвтоВАЗа») пригрозили судом изданиям, которые будут распространять информацию о будущих простоях или остановке производства.