16:10, 10 апреля 2026

Буданов предрек Украине катастрофу при одном условии

Алевтина Запольская

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) предрек стране триггерное событие, которое может повлечь катастрофу, при условии отсутствия в обществе единства. Об этом он заявил в интервью изданию «Новости.LIVE».

«Мы сейчас подойдем к так называемому триггерному событию, которое потребует от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может произойти катастрофа», — рассказал Буданов. О каком именно событии идет речь, он не уточнил.

Глава офиса президента Украины также привел в пример один из видов такого рода раскола. Так, споры гражданских с представителями военкоматов резонируют с восхвалением военных.

Ранее Кирилл Буданов признал, что уехавшие из страны украинцы не стремятся возвращаться на родину. Однако он выразил мнение, что скоро большой процент украинцев вернется домой.

    Последние новости

    Зеленский высказался о ядерном оружии у Украины

    Артемий Лебедев сделал пересадку волос

    Цыганова поддержала идею отдать ей песни Пугачевой

    В ряде российских регионов стало не хватать жилья

    В Госдуме сочли близким к критическому состояние коммунальной отрасли в России

    СК отреагировал на мощный взрыв в столице российского региона

    Российский вратарь Хайкин описал эмоции от получения норвежского гражданства

    Перечислены секретные функции кнопок смартфона

    Буданов предрек Украине катастрофу при одном условии

    Подписание Путиным закона о геноциде стало сигналом для Германии

    Все новости
