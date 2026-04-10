Буданов предрек Украине триггерное событие, которое может повлечь катастрофу

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) предрек стране триггерное событие, которое может повлечь катастрофу, при условии отсутствия в обществе единства. Об этом он заявил в интервью изданию «Новости.LIVE».

«Мы сейчас подойдем к так называемому триггерному событию, которое потребует от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может произойти катастрофа», — рассказал Буданов. О каком именно событии идет речь, он не уточнил.

Глава офиса президента Украины также привел в пример один из видов такого рода раскола. Так, споры гражданских с представителями военкоматов резонируют с восхвалением военных.

Ранее Кирилл Буданов признал, что уехавшие из страны украинцы не стремятся возвращаться на родину. Однако он выразил мнение, что скоро большой процент украинцев вернется домой.