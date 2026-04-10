16:10, 10 апреля 2026

Перечислены секретные функции кнопок смартфона

BGR: В кнопках регулировки громкости смартфона нашли скрытые функции
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tinhkhuong / Shutterstock / Fotodom

Кнопки управления уровнем громкости смартфона можно использовать и для других функций. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа перечислили дополнительные особенности физических кнопок телефонов, главная функция которых — регулировка уровня громкости. В первую очередь и Android-смартфоны, и iPhone могут фотографировать и записывать видео при нажатии на кнопки. «Это особенно полезно при съемке селфи или когда вы можете использовать для фотографии только одну руку», — объяснили авторы.

Также, если нажать и отпустить по очереди кнопки увеличения и уменьшения громкости, а затем зажать кнопку включения устройства, то iPhone перезагрузится. На Android порядок действий зависит от девайса конкретного производителя. Журналисты назвали эту секретную функцию одной из самых полезных.

Кроме того, конкретно на iPhone можно отключить Face ID или Touch ID, если одновременно зажать кнопку увеличения громкости и боковую кнопку. Благодаря этой функции безопасности телефон потребует ввести числовой пароль, иначе он не разблокируется. Наконец авторы рассказали, что на Android можно настроить определенные действия на кнопки регулировки громкости — например, запуск конкретных приложений.

Ранее журналисты издания BGR рассказали, что современные смартфоны сразу после покупки не нужно разряжать и заряжать на 100 процентов. Это привычка появилась со временем телефонов с никель-кадмиевыми батареями.

