Связанный с зарядкой смартфонов миф опровергли

Необходимость разрядки и зарядки батареи нового смартфона на 100 % назвали мифом

Современные смартфоны сразу после покупки не нужно разряжать и заряжать на 100 процентов. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты объяснили, что в сознании многих пользователей смартфонов укрепился миф о том, что новый смартфон нужно полностью разрядить, а потом зарядить на 100 процентов. Таким образом батарея устройства якобы будет служить дольше. Авторы отметили, что это действие в отношении современных телефонов не имеет смысла.

В материале говорится, что аккумуляторы телефонов раньше действительно имели так называемую память, и после покупки устройству нужно было «показать» реальную емкость батареи. Такая особенность была связана с никель-кадмиевыми аккумуляторами, которые уже перестали использоваться.

Современные литий-ионные батареи не подвержены эффекту памяти, что позволяет им быть более эффективными и долговечными. «Они могут сохранять 80 процентов своей емкости даже через несколько лет, что делает их более подходящими для портативных устройств», — отметили специалисты.

