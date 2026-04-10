Бывший солист известной поп-группы высказался о вкусах молодежи

Экс-солист «На-На» Соколов: Современная молодежь слушает биты

Российский эстрадный певец, бывший солист известной советской и российской поп-группы «На-На» Павел Соколов высказался о вкусах современной молодежи. На эту тему музыкант порассуждал в беседе с Пятым каналом.

Соколов отметил, что нынешние молодые люди слушают биты, а более старшее поколение в их возрасте — мелодии.

«Каждое поколение будет переживать, кайфовать, вспоминать эти эмоции. Ведь музыка — это что? Вот, допустим, влюбился, услышал трек… Музыка — это воспоминания. И вот в моем поколении, как мне кажется, мелодизм, может быть, больше присутствовал», — отметил 51-летний артист, добавив, что в его молодости людям прививалась другая творческая культура.

