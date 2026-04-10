04:27, 10 апреля 2026Экономика

Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Владельцам дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, может грозить штраф. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Чиновник напомнил, что у собственников земельных участков есть обязанности по их содержанию. В том числе владельцы должны соблюдать правила борьбы с растениями-сорняками. За нарушение этого правила следует предупреждение или наложение административного штрафа — от 300 до 500 рублей для граждан до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Шапкин пояснил, что вовремя косить траву и убирать ее с участка нужно в противопожарных целях, поскольку сухие заросли легко воспламеняются и заросший бурьяном участок несет угрозу для соседних участков.

Ранее дачникам пригрозили штрафами за ясенелистный (американский) клен на участке. Рослесхоз опубликовал приказ о включении этого дерева в список опасных для леса «инвазивных или чужеродных растений». Экологи объяснили, что американский клен быстро разрастается и угрожает редким и исчезающим растениям.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Россиянам перечислили способы победить страх вождения после ДТП

    Стилист назвала признаки безвкусно одетого человека

    В Госдуме назвали размер пенсии никогда не работавших россиян

    Российская тревел-блогерша развенчала мифы о криминальной Мексике

    Медик посоветовал россиянам не помогать пострадавшим в дорожных авариях

    На Украине рассказали о ненависти Зеленского к одному европейскому лидеру

    США предприняли одно действие перед нападением на Иран

    Анонимный миллиардер дал деньги на человеческие клоны без мозга для продления жизни

    Таблицы с нормой секса по возрастам назвали опасной чушью

