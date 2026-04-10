Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

РИА: Дачникам за нескошенную траву на участке грозит штраф

Владельцам дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, может грозить штраф. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Чиновник напомнил, что у собственников земельных участков есть обязанности по их содержанию. В том числе владельцы должны соблюдать правила борьбы с растениями-сорняками. За нарушение этого правила следует предупреждение или наложение административного штрафа — от 300 до 500 рублей для граждан до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Шапкин пояснил, что вовремя косить траву и убирать ее с участка нужно в противопожарных целях, поскольку сухие заросли легко воспламеняются и заросший бурьяном участок несет угрозу для соседних участков.

Ранее дачникам пригрозили штрафами за ясенелистный (американский) клен на участке. Рослесхоз опубликовал приказ о включении этого дерева в список опасных для леса «инвазивных или чужеродных растений». Экологи объяснили, что американский клен быстро разрастается и угрожает редким и исчезающим растениям.