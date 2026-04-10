Дандыкин назвал предсказуемой реакцию Лондона на проход российского фрегата по Ла-Маншу

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин прокомментировал новость о том, что российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» взял под охрану нефтетанкеры при проходе через пролив Ла-Манш на глазах у британцев. Об этом пишет «Московский комсомолец».
В публикации говорится, что по мнению эксперта, отсутствие реакции у вооруженных сил королевства было предсказуемым.
«Британский корабль, который они выставили, — это танкер-заправщик Tideforce. Да, с вертолетной площадкой, но это не артиллерийский дуэлянт», — заявил Дандыкин.
Также эксперт подчеркнул, что вступать в прямое противоборство с российским фрегатом себе дороже. «Поэтому они просто наблюдали и сделали выводы», — сказал Дандыкин.
