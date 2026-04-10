Доктор Мясников отчитал россиян с одним заболеванием

Врач Мясников отчитал зрителей программы «О самом главном» за остеопороз

Врач и телеведущий Александр Мясников отчитал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» за их нежелание лечить остеопороз. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Спросите доктора» у Мясникова поинтересовались, как следует питаться 74-летней женщине с остеопорозом, чтобы болезнь не прогрессировала. Отвечая гостье, врач отметил, что ей следовало начать лечить остеопороз намного раньше, и подчеркнул, что из-за этого заболевания можно получить тяжелые травмы, например, перелом позвоночника.

Врач также отметил, что эта болезнь есть у большинства людей старше 60 лет, и обратился к зрителям программы. «Это самая распространенная эндокринологическая проблема. (...) Этим надо заниматься. Вы об этом никто не знаете. Вот вы все у телевизора, вам сколько лет? 60 плюс? Значит, у вас 80 процентов есть остеопороз. Где раньше вы были? А где вы сейчас? Почему до сих пор не диагностируете и не лечите?» — возмутился доктор.

