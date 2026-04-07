09:09, 7 апреля 2026

Доктор Мясников назвал непростительную для врача ошибку

Мария Большакова
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» ошибку, которую он не простил бы себе или своим подчиненным. Ее доктор раскрыл в выпуске, доступном на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, он никогда не простил бы ошибку, связанную с диагностикой проблем с сердцем. Доктор объяснил, что примерно у одного человека из 100 сердечные патологии, в частности, инфаркт, могут иметь нехарактерные симптомы, которые можно принять за проявления неопасных для жизни состояний.

«Если такой поступит и скажет: "Мне на вдохе колет" (...). То есть классическая межреберная невралгия. Я никогда не позволю себе, никогда не прощу ординатору своему или заведующему, если он не обследует его на серьезную кардиологическую патологию», — констатировал Мясников.

Он уточнил, что особенно важно обследовать людей, у которых есть такие факторы риска, как лишний вес или возраст старше 40 лет.

Ранее Мясников призвал россиян сдать один анализ хотя бы раз в жизни. Таковой он счел диагностику на гепатит С.

