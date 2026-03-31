Доктор Мясников призвал россиян сдать один анализ хотя бы раз в жизни

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал анализ, который необходимо сдать хотя бы один раз в жизни. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников призвал россиян хотя бы один раз за всю жизнь сделать анализ крови на гепатит С. Он объяснил, что зачастую это вирусное заболевание печени протекает бессимптомно.

«Гепатит С — это тихий убийца. Почти 70 миллионов человек болеют гепатитом С. Из них две трети этого не знают. Они узнают 20 лет спустя, когда у них пошли пятна несворачиваемой крови по телу», — заявил доктор.

Ранее Мясников прокомментировал популярные мнения о гепатите. В частности, врач рассказал, можно ли заразиться им через укус комара.

Перед этим Мясников предупредил об опасности одного препарата для печени. По словам специалиста, это лекарство может привести к токсическому гепатиту.