Европа приготовилась терпеть любое наказание Трампа

15:20, 10 апреля 2026Мир

The Times: Европа готова к любому наказанию Трампа, лишь бы США не вышли из НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Европейские союзники по Североатлантическому альянсу выразили готовность к «любому наказанию» со стороны американского лидера Дональда Трампа в качестве альтернативы выходу США из НАТО. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

«Европейские союзники по НАТО рассчитывают, что любые меры наказания могут стать альтернативой угрозе Трампа выйти из НАТО», — передает газета.

Ранее стало известно, что Трамп вышел из себя во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пригрозив наказать те страны альянса, которые «недостаточно» поддерживают Вашингтон. При этом неизвестно, какие конкретно меры он намерен предпринять в отношении союзников по военному блоку.

7 апреля пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает НАТО враждебным альянсом, воспринимающим Москву как врага. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из альянса.

    Последние новости

    Зеленский высказался о ядерном оружии у Украины

    Артемий Лебедев сделал пересадку волос

    Цыганова поддержала идею отдать ей песни Пугачевой

    В ряде российских регионов стало не хватать жилья

    В Госдуме сочли близким к критическому состояние коммунальной отрасли в России

    СК отреагировал на мощный взрыв в столице российского региона

    Российский вратарь Хайкин описал эмоции от получения норвежского гражданства

    Перечислены секретные функции кнопок смартфона

    Буданов предрек Украине катастрофу при одном условии

    Подписание Путиным закона о геноциде стало сигналом для Германии

    Все новости
