Европа приготовилась терпеть любое наказание Трампа

The Times: Европа готова к любому наказанию Трампа, лишь бы США не вышли из НАТО

Европейские союзники по Североатлантическому альянсу выразили готовность к «любому наказанию» со стороны американского лидера Дональда Трампа в качестве альтернативы выходу США из НАТО. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

«Европейские союзники по НАТО рассчитывают, что любые меры наказания могут стать альтернативой угрозе Трампа выйти из НАТО», — передает газета.

Ранее стало известно, что Трамп вышел из себя во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пригрозив наказать те страны альянса, которые «недостаточно» поддерживают Вашингтон. При этом неизвестно, какие конкретно меры он намерен предпринять в отношении союзников по военному блоку.

7 апреля пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает НАТО враждебным альянсом, воспринимающим Москву как врага. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из альянса.