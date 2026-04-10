Главе МИД Эстонии стало стыдно

Главе МИД Эстонии Маргусу Цахкне стало стыдно за президента страны Алара Кариса. Об этом сообщает ERR со ссылкой на письмо чиновника.
«Пишу вам из Армении, потому что дипломатическая служба Эстонии и дипломаты были втянуты во внутриполитическую борьбу. Насколько я помню, это первый случай, когда ранее согласованная политика Эстонии в области безопасности и внешней политики была втянута в предвыборную борьбу, и мне, как политику, стыдно за это. Приношу вам свои извинения», — написал он.
Министр отметил, что благодарен дипломатам за преданность. Он также призвал их не отвлекаться на внутренние политические распри.
До этого президент Эстонии упрекнул МИД в недальновидности. По его словам, в своей внешней политике Таллин слишком сосредоточен на сегодняшнем дне, но смотреть дальше и масштабнее Министерство иностранных дел не в состоянии.