Путешествия
11:52, 10 апреля 2026

Иностранец попытался вылететь с 25 миллионами рублей в багаже и попался в аэропорту

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Иностранец попытался вылететь из Новосибирска в Душанбе (Таджикистан) с 25 миллионами рублей в багаже и попался в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Уточняется, что в зоне «зеленого» коридора сотрудники таможенного контроля обнаружили в сумке 30-летнего пассажира десятки пачек с тысячными и пятитысячными купюрами. До досмотра иностранный гражданин не признался, что перевозит деньги, но после него поменял свои показания.

Было возбуждено дело о контрабанде наличных средств в особо крупном размере. Путешественнику грозит штраф, в 10-15 раз превышающий сумму незаконно перевозимых средств, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Ранее иностранец попытался вывезти из Москвы в Дубай трехкилограммовый метеорит. Экспертиза показала, что необработанный фрагмент породы представляет культурную ценность.

    Последние новости

    Ссора туристов обернулась трагедией на Камчатке. Люди насмерть замерзли в горах. Что об этом известно?

    Чиновника из администрации российского города заподозрили в госизмене

    В России назвали условие продления пасхального перемирия

    В РФ представлен третий автомобиль марки Volga

    Буданов перестал показывать Зеленскому лайки

    Раскрыта схема «вора в законе» и его группировки с доходом 235 миллионов рублей

    В России определили самый продаваемый электрокар с пробегом

    Иностранец попытался вылететь с 25 миллионами рублей в багаже и попался в аэропорту

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Все новости
