Иностранец попытался вылететь с 25 миллионами рублей в багаже и попался в аэропорту

Иностранец попался в аэропорту Новосибирска с 25 миллионами рублей в багаже

Иностранец попытался вылететь из Новосибирска в Душанбе (Таджикистан) с 25 миллионами рублей в багаже и попался в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Уточняется, что в зоне «зеленого» коридора сотрудники таможенного контроля обнаружили в сумке 30-летнего пассажира десятки пачек с тысячными и пятитысячными купюрами. До досмотра иностранный гражданин не признался, что перевозит деньги, но после него поменял свои показания.

Было возбуждено дело о контрабанде наличных средств в особо крупном размере. Путешественнику грозит штраф, в 10-15 раз превышающий сумму незаконно перевозимых средств, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Ранее иностранец попытался вывезти из Москвы в Дубай трехкилограммовый метеорит. Экспертиза показала, что необработанный фрагмент породы представляет культурную ценность.