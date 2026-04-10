Идею с привязкой семейной ипотеки к числу детей предложили дополнить

Экономист Овечкин: Лимит семейной ипотеки нужно увеличить до 21 млн руб.

Вдобавок к дифференцированной ставке по семейной ипотеке необходимо увеличить и лимиты кредита. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель отдела ипотеки Level Group, экономист Юлиан Овечкин.

Привязка ставки по семейной ипотеке к количеству детей, по мнению эксперта, обоснована и послужит стимулом для семей с двумя и более детьми, для которых вопрос расширения жилплощади стоит особенно остро. Однако мера принесла бы больше пользы, если бы ее распространили и на максимальные лимиты кредитования.

К примеру, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти действующий лимит в 12 миллионов рублей можно поднять до 15 миллионов для семьи с одним ребенком, до 18 миллионов — с двумя детьми, до 21 миллиона — для семей с тремя и более детьми. Это позволит сделать льготную программу более адресной, уверен Овечкин. В особенности на фоне текущих рыночных цен, включая среднюю стоимость двушки в столичной новостройке в районе 30-35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о возросшем интересе россиян к семейной ипотеке. Объемы выдачи по этой льготной программе за последний год выросли на 47 процентов.