Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:58, 10 апреля 2026Экономика

Идею с привязкой семейной ипотеки к числу детей предложили дополнить

Экономист Овечкин: Лимит семейной ипотеки нужно увеличить до 21 млн руб.
Виктория Клабукова
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вдобавок к дифференцированной ставке по семейной ипотеке необходимо увеличить и лимиты кредита. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель отдела ипотеки Level Group, экономист Юлиан Овечкин.

Привязка ставки по семейной ипотеке к количеству детей, по мнению эксперта, обоснована и послужит стимулом для семей с двумя и более детьми, для которых вопрос расширения жилплощади стоит особенно остро. Однако мера принесла бы больше пользы, если бы ее распространили и на максимальные лимиты кредитования.

К примеру, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти действующий лимит в 12 миллионов рублей можно поднять до 15 миллионов для семьи с одним ребенком, до 18 миллионов — с двумя детьми, до 21 миллиона — для семей с тремя и более детьми. Это позволит сделать льготную программу более адресной, уверен Овечкин. В особенности на фоне текущих рыночных цен, включая среднюю стоимость двушки в столичной новостройке в районе 30-35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о возросшем интересе россиян к семейной ипотеке. Объемы выдачи по этой льготной программе за последний год выросли на 47 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok