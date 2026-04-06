Россияне бросились брать один вид ипотеки

М2: Объемы выдач семейной ипотеки в России выросли на 47 %

В 2025 году россияне бросились брать семейную ипотеку — объемы выдач этого вида кредитов на жилье выросли на 47 процентов по сравнению с 2024-м. Такие данные приводит пресс-служба аналитического центра экосистемы недвижимости М2, пишет «Газета.ru».

Общая сумма выданных кредитов достигла 3,15 триллиона рублей, уточнили специалисты. Увеличилось и количество займов — на 44 процента за год, до 545 тысяч.

«В 2025 году самым популярным инструментом господдержки для покупки жилья была семейная ипотека — на нее пришлось 90 процентов выдач как по объему, так и по количеству. Годом ранее на программу приходилось 60 процентов выдач, но тогда в первой половине года действовала общедоступная льготная ипотека, которая занимала значительную долю господдержки», — пояснил руководитель департамента аналитики и данных в М2 Дмитрий Смирнов.

Сильнее всего интересовались семейной ипотекой жители Московского региона — на него пришлось 19 процентов в общем количестве выдач по России. За 2025 год в столице и области такие кредиты взяли 106 тысяч семей — на 35 процентов больше, чем в 2024-м. При этом общая сумма займов достигла 940 миллиардов рублей.

