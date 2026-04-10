Иран поставил США и Израилю условие для переговоров и вынудил их согласиться

Иран поставил США условие, что прекратит переговоры в Пакистане, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на источник.
«Он недвусмысленно предупредил, что в случае нарушения жестоким режимом этой договоренности и возобновления бомбардировок Бейрута переговоры будут немедленно прекращены», — передает слова источника телеканал.
По его словам, благодаря настойчивым требованиям и реальной угрозе выйти из переговоров, Тегеран вынудил Вашингтон заставить Израиль прекратить удары по Бейруту.
Ранее стало известно, что Пакистан попросил США подключить вице-президента страны Джей Ди Вэнса к переговорам с Ираном из-за его первоначальной позиции против конфликта.