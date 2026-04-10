16:41, 10 апреля 2026Мир

Стало известно об одной просьбе страны-посредника между США и Ираном

NYT: Пакистан попросил США подключить Вэнса к переговорам с Ираном
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Пакистан попросил США подключить вице-президента страны Джей Ди Вэнса к переговорам с Ираном. О просьбе Исламабада сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, пакистанские чиновники попросили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа привлечь Вэнса к переговорам из-за его первоначальной позиции против конфликта с Ираном.

Отмечается, что Вэнс с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером отправятся в Пакистан для проведения переговоров с представителями Тегерана, которые станут первой встречей на самом высоком уровне между официальными лицами США и Ирана с 1979 года.

Ранее Вэнс призвал Иран «не играть» с американской делегацией на переговорах в пакистанском Исламабаде. Он отметил, что если иранская делегация будет «вести себя добросовестно», то Вашингтон будет готов «протянуть руку» Тегерану.

