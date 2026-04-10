Известная баскетболистка показала голую грудь в рекламе Victoria's Secret

Баскетболистка Энджел Риз снялась в откровенной рекламе для Victoria's Secret

Известная американская баскетболистка Энджел Риз снялась в откровенном виде для рекламы нового парфюма бренда Victoria's Secret. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бельевой марки.

В начале рекламного ролика 23-летняя спортсменка показала фигуру в коричневом бикини, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с вырезами на талии. В середине видео Риз вынырнула из воды в трусах со средней посадкой и сетчатом топе, сквозь ткань которого виднелась ее голая грудь.

Кроме того, бренд поделился дополнительными снимками знаменитости. На них она предстала в бюстгальтере-бандо и трусах с блестками.

В октябре прошлого года Энджел Риз в откровенном образе приняла участие в шоу Victoria's Secret. Тогда баскетболистка продефилировала в кружевном бюстгальтере и трусах, которые были украшены объемными цветочными бутонами.