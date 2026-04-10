Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:33, 10 апреля 2026

Известный комик объяснил уход из Comedy Club

Комик Муртазаалиев ушел из Comedy Club из-за предвзятого отношения продюсера
Маргарита Щигарева
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Бывший резидент юмористического проекта Comedy Club Магомед Муртазаалиев обьяснил уход из передачи. Причину он назвал в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой, видео опубликовано во «ВКонтакте».

По словам Муртазаалиева, он решил покинуть шоу из-за предвзятого отношения креативного продюсера. «Я столкнулся с проблемой, что человек, от которого зависит моя судьба в этом проекте, оценивает меня по своим личным каким-то [убеждениям]», — пояснил известный юморист.

Комик добавил, что ему неизвестна причина, по которой продюсер неоднозначно к нему относился. Муртазаалиев также отметил, что сотрудник Comedy Club, о котором идет речь, уже не работает в передаче.

Ранее сообщалось, что юморист Андрей Минин, выступающий под псевдонимом Дюша Метелкин в составе группы USB в эфире шоу Comedy Club, сломал руку на съемках. По его словам, он получил травму при падении с трехметровой высоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok