В российском регионе дом оказался под угрозой обрушения из-за карстовой воронки

В Нижегородской области карстовая воронка грозит обрушить жилой дом

В Нижегородской области вблизи жилого дома образовалась карстовая воронка. Строение оказалось под угрозой обрушения, пишет «Московский комсомолец».

Карстовый провал возник в нескольких шагах от двухквартирного дома в деревне Валтово в Навашинском округе области. Воронка простирается на шесть метров, а в глубину достигает четырех метров, продолжая увеличиваться в размерах. Вместе с грунтом может начать обваливаться и фундамент, что создает угрозу для целостности всего здания. По сведениям администрации, жительница одной из квартир уже была эвакуирована, жильцам другой предоставили временное жилье. Вскоре территория будет обследована, после чего обвал и воронку ликвидируют. Ситуация находится под постоянным контролем районных властей.

Ранее огромная карстовая воронка разверзлась посреди поля в Ульяновской области. В глубину она уходила на десятки метров. Подходя к краю, местные жители не видели у нее дна.