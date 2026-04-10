14:39, 10 апреля 2026

Ключевой отрасли экономики Евросоюза спрогнозировали коллапс из-за войны в Иране

Corriere della Sera: Аэропорты Евросоюза могут остаться без авиатоплива к лету
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Крупнейшие аэропорты Евросоюза (ЕС) могут остаться без авиационного топлива к лету 2026 года из-за негативных последствий войны в Иране. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники.

В некоторых странах блока, отметили собеседники газеты, сформированных топливных резервов хватит всего на 8-10 дней. Только два государства региона обладают достаточными запасами авиационного керосина для автономной работы аэропортов в течение 90 суток.

Главной причиной ожидаемого коллапса авиаотрасли ЕС является сильная зависимость региона от поставок этого вида топлива с Ближнего Востока. До войны в Иране, поясняют эксперты, страны Персидского залива обеспечивали 43 процента европейского импорта авиакеросина. Однако блокировка Ормузского пролива резко затруднила его доставку в ЕС. Даже при возобновлении регулярного судоходства для прибытия и разгрузки танкеров понадобится до двух месяцев, резюмировали аналитики.

Ранее доктор экономических наук Игбал Гулиев спрогнозировал отмену сотен рейсов в европейских аэропортах из-за нехватки авиационного топлива. Он указал на усиливающиеся перебои с поставками керосина с Ближнего Востока. Использование стратегических резервов и перенос технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах могут дать ЕС отсрочку в 3-5 недель. После этого кризис, скорее всего, усугубится, так как альтернативные экспортеры — США и Норвегия — не смогут полностью компенсировать нехватку.

