03:17, 8 апреля 2026

Европе пригрозили отменой сотен рейсов из-за дефицита топлива

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Европе грозят массовые отмены авиарейсов на фоне дефицита авиакеросина, вызванного приостановкой поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив. К маю 2026 года запасы топлива могут сократиться вдвое, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

По словам эксперта, последний танкер с авиатопливом из Персидского залива прибудет в Европу 9–10 апреля. «Есть серьезные перебои в поставках, с возможными локальными дефицитами и отменами сотен рейсов, если пролив останется закрытым», — считает Гулиев.

Цены на авиакеросин в Европе уже взлетели, что, по мнению собеседника агентства, отражает структурный дефицит. Кризис может продлиться месяцы, если судоходство в Ормузском проливе не возобновится.

Гулиев отметил, что использование стратегических резервов и перенос технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах дадут отсрочку в 3–5 недель. Однако, по его словам, альтернативные поставщики — США и Норвегия — не смогут полностью компенсировать нехватку. «Угроза для авиаперевозок реальна — вплоть до массовых отмен рейсов летом», — заключил экономист.

