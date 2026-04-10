Лепс ответил на слухи о воссоединении с бывшей женой

Лепс опроверг слухи о воссоединении с экс-супругой после расставания с Кибой

Народный артист России Григорий Лепс опроверг сообщения о воссоединении с экс-супругой Анной Шаплыковой после расставания с 20-летней невестой Авророй Кибой. Его комментарий передает Voice.

Певец назвал бывшую жену великолепной женщиной и подчеркнул, что их связывают прекрасные отношения. «Женщина номер один в моей жизни, таких больше не будет, наверное. Мой грех!» — заявил Лепс.

В то же время сообщения о воссоединении исполнитель назвал фантазиями журналистов. По словам артиста, сейчас его сердце занято лишь работой и музыкой.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году, в 2003-м пара сыграла свадьбу. В браке родились трое детей — Ева, Николь и Иван. Супруги развелись в конце 2021 года.

Ранее Лепс назвал породистость главным критерием при выборе новой возлюбленной. Он отметил, что самой молодой из его спутниц было 18 лет, а самой взрослой — 56 лет, и она «выглядела великолепно».