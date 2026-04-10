Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:43, 10 апреля 2026Культура

Лепс ответил на слухи о воссоединении с бывшей женой

Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс опроверг сообщения о воссоединении с экс-супругой Анной Шаплыковой после расставания с 20-летней невестой Авророй Кибой. Его комментарий передает Voice.

Певец назвал бывшую жену великолепной женщиной и подчеркнул, что их связывают прекрасные отношения. «Женщина номер один в моей жизни, таких больше не будет, наверное. Мой грех!» — заявил Лепс.

В то же время сообщения о воссоединении исполнитель назвал фантазиями журналистов. По словам артиста, сейчас его сердце занято лишь работой и музыкой.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году, в 2003-м пара сыграла свадьбу. В браке родились трое детей — Ева, Николь и Иван. Супруги развелись в конце 2021 года.

Ранее Лепс назвал породистость главным критерием при выборе новой возлюбленной. Он отметил, что самой молодой из его спутниц было 18 лет, а самой взрослой — 56 лет, и она «выглядела великолепно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok