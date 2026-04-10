Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:14, 10 апреля 2026Мир

Лидер «Хезболлы» пообещал сражаться с Израилем до последнего вздоха

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Al Manar Tv / Reuters

Лидер ливанского шиитского исламистского движения «Хезболла» Наим Касем заявил о намерении продолжать вооруженное противостояние с Израилем «до последнего вздоха». Его слова передает телеканал CNN.

«Мы не боимся угроз или оружия врага, потому что являемся владельцами этой земли», — сказано в заявлении.

При этом он обвинил Израиль в возобновлении атак, несмотря на ранее достигнутое в ноябре 2024 года соглашение о прекращении огня с этой группировкой, и призвал «положить конец компромиссам».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабмину начать прямые переговоры с Ливаном для обсуждения возможного разоружения шиитского движения «Хезболла».

10 апреля заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете Яков Рабкин отметил в беседе с «Лентой.ру», что Израиль хочет продолжить войну с Ираном, ведя боевые действия против ливанской группировки «Хезболла». Исследователь указал, что правительство Нетаньяху не хочет идти здесь на уступку Тегерану, так как стремится насильственно перекроить весь регион под свои интересы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?

    Иран указал США на два невыполненных пункта соглашения

    Раскрыто одно из требований США на переговорах с Ираном

    Один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России

    Стало известно о возможном продлении США послаблений для российской нефти

    Зеленского обвинили в попытке организовать беспорядки в Венгрии

    Задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес

    Прибыль Федерации хоккея России сократилась в два раза

    Россияне стали чаще перебираться к родителям

    Медведев стал главным редактором новых учебников для российских школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok