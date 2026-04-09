Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 9 апреля 2026Мир

Стало известно о желании Израиля продолжить войну с Ираном

Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Israeli Army / Reuters

Несмотря на достигнутый режим прекращения огня на Ближнем Востоке, Израиль хочет продолжить войну с Ираном и эту цель поддерживает большая часть его политических партий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Яков Рабкин, заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете, автор книг «Сионизм в 101 цитате», «Израиль: война и мiръ», «Еврей против еврея. Иудейское сопротивление сионизму».

Эксперт напомнил, что Израиль отказывается признавать режим прекращения огня на территории Ливана, где он ведет боевые действия против шиитского движения «Хезболла» под предлогом его связи с Ираном.

В первый же день перемирия Израиль подверг Бейрут массированной бомбардировке с сотнями жертв среди гражданского населения. Израиль заявляет, что Ливан в соглашение не входит, а Пакистан, взявший на себя роль посредника, утверждает обратное

Яков Рабкинзаслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете

«Поскольку основной причиной враждебности Ирана к Израилю является солидарность с палестинцами, маловероятно, чтобы Исламская Республика оставила бы агрессию Израиля против Ливана за рамками соглашения о перемирии. Ведь поддержка угнетенных — будь то Палестина или Куба — это краеугольный камень традиционного иранского мировоззрения», — подчеркнул исследователь.

Рабкин также обратил внимание на критику достигнутого перемирия на Ближнем Востоке бывшим премьер-министром Израиля, лидером оппозиционной партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Он указал, что внутренние противники Нетаньяху критикуют не сам факт боевых действий против Ирана, а тактику.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение Вашингтона и Тегерана не идти по пути вооруженной эскалации. Представитель Кремля также выразил надежду, что представители двух стран в самом скором времени организуют прямые контакты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok