Стало известно о желании Израиля продолжить войну с Ираном

Профессор Яков Рабкин: Израиль хочет продолжить войну с Ираном

Несмотря на достигнутый режим прекращения огня на Ближнем Востоке, Израиль хочет продолжить войну с Ираном и эту цель поддерживает большая часть его политических партий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Яков Рабкин, заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете, автор книг «Сионизм в 101 цитате», «Израиль: война и мiръ», «Еврей против еврея. Иудейское сопротивление сионизму».

Эксперт напомнил, что Израиль отказывается признавать режим прекращения огня на территории Ливана, где он ведет боевые действия против шиитского движения «Хезболла» под предлогом его связи с Ираном.

В первый же день перемирия Израиль подверг Бейрут массированной бомбардировке с сотнями жертв среди гражданского населения. Израиль заявляет, что Ливан в соглашение не входит, а Пакистан, взявший на себя роль посредника, утверждает обратное

«Поскольку основной причиной враждебности Ирана к Израилю является солидарность с палестинцами, маловероятно, чтобы Исламская Республика оставила бы агрессию Израиля против Ливана за рамками соглашения о перемирии. Ведь поддержка угнетенных — будь то Палестина или Куба — это краеугольный камень традиционного иранского мировоззрения», — подчеркнул исследователь.

Рабкин также обратил внимание на критику достигнутого перемирия на Ближнем Востоке бывшим премьер-министром Израиля, лидером оппозиционной партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Он указал, что внутренние противники Нетаньяху критикуют не сам факт боевых действий против Ирана, а тактику.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение Вашингтона и Тегерана не идти по пути вооруженной эскалации. Представитель Кремля также выразил надежду, что представители двух стран в самом скором времени организуют прямые контакты.