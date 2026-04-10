12:55, 10 апреля 2026Россия

Люди пострадали при мощном взрыве в столице российского региона

Четыре человека пострадали при мощном взрыве во Владикавказе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Четыре человека пострадали при мощном взрыве в центре Владикавказа. Подробности о происшествии в столице Северной Осетии сообщает Shot в Telegram-канале.

Отмечается, что ранения получили сотрудники магазина пиротехники, где начался пожар. По данным канала, конструкции здания частично разрушены.

По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация фейерверков.

О ЧП в здании на улице Августовских событий стало известно ранее 10 апреля. После взрыва в российском городе начались мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказали о «белых вспышках» и «хлопках».

