Люди пострадали при мощном взрыве в столице российского региона

Четыре человека пострадали при мощном взрыве во Владикавказе

Четыре человека пострадали при мощном взрыве в центре Владикавказа. Подробности о происшествии в столице Северной Осетии сообщает Shot в Telegram-канале.

Отмечается, что ранения получили сотрудники магазина пиротехники, где начался пожар. По данным канала, конструкции здания частично разрушены.

По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация фейерверков.

О ЧП в здании на улице Августовских событий стало известно ранее 10 апреля. После взрыва в российском городе начались мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказали о «белых вспышках» и «хлопках».