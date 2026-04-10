Стало известно о взрыве в центре российского города

Взрыв прогремел в здании на улице Августовских событий в центре Владикавказа

Взрыв прогремел в здании на улице Августовских событий в центре Владикавказа. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как стало известно, после взрыва в российском городе начались мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказали о «белых вспышках» и «хлопках».

Telegram-канал Mash пишет, что здание оказалось частично разрушено. Предположительно, взрыв произошел на территории склада стройматериалов компании «ХДМ», неподалеку находился магазин салютов. Из-за происшествия повреждения получили десятки припаркованных автомобилей.

Во время взрыва пострадал как минимум один человек. Его достали из-под завалов. Как утверждает Telegram-канал Mash Gor, спасенный в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Тольятти прогремела серия взрывов на фоне атаки Вооруженных сил Украины.