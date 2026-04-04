02:29, 4 апреля 2026Россия

Жители российского города рассказали о взрывах и мелькающих вспышках

Shot: В Тольятти прогремела серия взрывов на фоне атаки ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Jason Lee / Reuters

Над Тольятти прогремела серия взрывов на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, сейчас в разных частях города раздаются взрывы и звук мотора, а в небе мелькают яркие вспышки. Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают дроны-камикадзе, летящие на низкой высоте.

О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

Ранее взрывы раздались над Курском. Предварительно, в городе отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому поставляют в Венгрию российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    Все новости
