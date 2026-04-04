Жители российского города рассказали о взрывах и мелькающих вспышках

Shot: В Тольятти прогремела серия взрывов на фоне атаки ВСУ

Над Тольятти прогремела серия взрывов на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, сейчас в разных частях города раздаются взрывы и звук мотора, а в небе мелькают яркие вспышки. Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают дроны-камикадзе, летящие на низкой высоте.

О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

Ранее взрывы раздались над Курском. Предварительно, в городе отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).