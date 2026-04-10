Забота о себе
10:31, 10 апреля 2026

Мать восьмерых детей внезапно забеременела после перевязки маточных труб и вазэктомии мужа

Илья Пятыго
Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom  

В Бразилии матери восьмерых детей Джойс Оливейре перевязали маточные трубы, а ее мужу сделали вазэктомию, но женщина внезапно снова забеременела. Ее историей заинтересовалось издание Terra.

Муж Оливейры решился на стерилизацию после седьмых родов жены. Несмотря на это, у пары получилось зачать восьмого ребенка. Тогда женщина легла в больницу для перевязки маточных труб, но и эта операция не помогла.

Сейчас многодетная мать ждет девятого ребенка. «Бог выбрал меня, чтобы я стала матерью и воспитывала большую семью. Теперь я в этом не сомневаюсь», — заявила бразильянка. Она сообщила, что ждет девочку. Женщина уже выбрала для ребенка имя — Мави.

Ранее британка София Ясин проигнорировала тошноту, появившуюся во время беременности. В конечном итоге врачи обнаружили у нее агрессивный вид рака.

