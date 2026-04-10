Мужчина украл с кладбища урну с прахом

В США неизвестный разбил стенную нишу на кладбище и похитил урну с прахом усопшего. Об этом сообщает The Spokesman.

Злоумышленник проник на территорию комплекса Riverside Memorial Park и украл урну. О краже сотрудники Fairmount Memorial Association заявили в полицию 24 марта, однако точное время происшествия остается неизвестным. Других повреждений на кладбище не зафиксировано.

Имя покойного не разглашается. Стражи порядка обратились к местным жителям с просьбой помочь в поисках и возвращении праха. Правоохранители считают, что кража не была случайной. Однако возможные мотивы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США суд приговорил бывшую хозяйку похоронного бюро к 18 годам тюремного заключения за то, что она выдавала семьям погибших фальшивый прах вместо настоящих останков. В здании ее морга нашли 190 разлагающихся тел.