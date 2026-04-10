00:31, 10 апреля 2026

Мужчина захлебнулся во время крещения в надувном бассейне

Юлия Юткина
Фото: Wirestock / Freepik

Жителя Великобритании Роберта Смита не стало во время крещения. Об этом пишет Daily Mail.

61-летнего Смита крестили в саду частного дома в надувном бассейне. Церемонию проводила пастор церкви Life Changing Ministries, 48-летняя Шерл Бартли. Считается, что из-за ее неосторожности мужчина и захлебнулся. Прибывшие на место происшествия парамедики не смогли его реанимировать. Бартли предстанет перед судом 14 мая.

Смит родился на Ямайке и 25 лет назад переехал в Великобританию. У него осталось семеро внуков. Известно, что мужчина уже был крещен в подростковом возрасте, но решил снова пройти обряд, чтобы доказать осознанность своей веры.

Церковь Life Changing Ministries относит себя к апостольскому движению. Это направление в христианстве отличается верой, что служения апостолов и пророков, описанные в Новом Завете, не прекратились. Церкви этого движения признают власть современных «апостолов», призванных основывать новые общины, руководить духовной войной и передавать сверхъестественные дары.

Ранее сообщалось, что в Москве двое англичан окунулись в крещенскую купель и пришли в восторг. «Холодно. Но это круто, мне нравится… Это великолепно! Я очень это люблю. Вообще весь мир должен это попробовать», — сказал один из них.

