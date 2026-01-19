Реклама

17:05, 19 января 2026

Англичанин описал русскую традицию фразой «весь мир должен это попробовать»

Двое британцев окунулись в прорубь в Москве и пришли в восторг
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Москве двое англичан окунулись в крещенскую купель и пришли в восторг. Свои впечатления они описали в комментарии для «Пятого канала».

Друзья Люк и Майк, приехавшие из Великобритании, окунулись в прорубь в парке «Серебряный бор» вечером накануне Крещения. Оба иностранца увлекаются моржеванием. «Было холодно. Хорошо. Как сказали бы в России, я замерз, но это было фантастически! Англичане бы сказали бодряще», — рассказал Люк, который уже окунался в крещенскую купель в России четыре года назад.

«Холодно. Но это круто, мне нравится… Это великолепно! Я очень это люблю. Вообще весь мир должен это попробовать», — сказал Майк, который раньше участвовал в зимних заплывах. Он добавил, что считает эту практику отличной русской традицией.

Ранее россиянам предложили VIP-ретриты на крещенские купания в Подмосковье. «В одном из ретрит-центров на Новой Риге предлагают гостям крещенские программы — энерготерапевты уверяют, что всех настигнет очищение, самопознание и обновление», — говорится в сообщении.

