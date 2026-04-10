Боуз обвинил Зеленского в обогащении на фоне передачи Украине тел бойцов ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский обогащается, пока Украине передают тела военнослужащих ВСУ. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X .

«Пока клоун Рютте и ЕС признают, что Киев не примут в НАТО и не будет никакого ускоренного членства в ЕС, а коррумпированный диктатор Зеленский набивает свои счета в зарубежных банках, на Украину возвращают еще одну тысячу тел украинцев», — написал он.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует разместить военные базы США и Европы на территории страны в рамках гарантий безопасности. По его словам, Украине нужны надежные системы противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения гарантий безопасности. Зеленский также отметил, что, если на Украине будут стоять базы США и Европы, то риск возобновления конфликта сократится.