16:32, 10 апреля 2026

Назван предвестник повышенного риска деменции

Front Neurol: Cтарческая астения заметно повышает риск развития деменции
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Хрупкость организма в пожилом возрасте (старческая астения) может быть связана с заметным ростом риска деменции. К такому выводу пришли исследователи, выполнившие метаанализ 13 наблюдательных исследований с участием более 835 тысяч человек. Работа опубликована в Frontiers in Neurology.

Речь идет о состоянии, при котором снижается общий резерв организма: человеку становится сложнее переносить болезни и нагрузки, появляется слабость и утомляемость. Анализ показал, что у людей с такой хрупкостью риск деменции был в среднем на 76 процентов выше.

При этом ученые отмечают, что речь идет не только о физической слабости. Более высокий риск также наблюдался у людей с признаками так называемой нефизической хрупкости — например, при ухудшении памяти и внимания, а также социальной изоляции, когда человек реже общается и остается без достаточной поддержки.

Для болезни Альцгеймера связь оказалась менее определенной: данные указывают на возможный рост риска, но пока их недостаточно для однозначных выводов.

Авторы подчеркивают, что пожилых людей важно оценивать комплексно — учитывать не только физическое состояние, но и когнитивное здоровье и уровень социальной активности. Это может помочь раньше выявлять группы риска и своевременно принимать меры профилактики.

Ранее ученые выяснили, что регулярные тренировки и достаточный сон снижают риск деменции.

