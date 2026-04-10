Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:38, 10 апреля 2026Путешествия

Названы критические ошибки пострадавших на Камчатке туристов

Руководитель «ПримПоиска» Вульферт: Ошибкой туристов на Камчатке было разделение
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Названы критические ошибки пострадавших и не выживших на Камчатке туристов — одной из них было разделение. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

«Из опубликованных данных видно несколько критических ошибок. Первое и главное — разделение группы. В горах работает железное правило: "вместе пошли — вместе пришли"», — сказала она. Эксперт добавила, что часть туристов ушла без связи, что означает двойной риск.

Материалы по теме:
Ссора туристов обернулась трагедией на Камчатке. Люди насмерть замерзли в горах. Что об этом известно?
Сегодня
«Там свирепствуют ветра, которые сносят людей»60 лет назад на перевале Дятлова погибли туристы. Тайну их смерти хотят наконец раскрыть
2 февраля 2019

Еще одной ошибкой она назвала недооценку маршрута. По ее словам, Авачинский вулкан и перевал — локации, которые не являются прогулочными зонами. Весной там сохраняются сложные условия: глубокий снег, лавиноопасные склоны и метели. Последним просчетом туристической группы специалист назвала несвоевременное принятие решения. «Когда погода начала ухудшаться, нужно было не идти вперед, а разбивать лагерь и ждать, либо возвращаться», — заключила Вульферт.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев заявил, что причиной трагедии с туристами на Камчатке стало пренебрежение правилами безопасности. Спасательная операция завершилась, пятеро человек были найдены с признаками сильного обморожения, еще двое — не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?

    Иран указал США на два невыполненных пункта соглашения

    Раскрыто одно из требований США на переговорах с Ираном

    Один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России

    Стало известно о возможном продлении США послаблений для российской нефти

    Зеленского обвинили в попытке организовать беспорядки в Венгрии

    Задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес

    Прибыль Федерации хоккея России сократилась в два раза

    Россияне стали чаще перебираться к родителям

    Медведев стал главным редактором новых учебников для российских школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok