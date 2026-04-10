08:27, 10 апреля 2026

Названа причина гибели туристов в Камчатском крае

Марина Совина

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Причиной гибели туристов в Камчатском крае стало пренебрежение правилами безопасности. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — написал он. Лебедев отметил, что двое туристов, продолжавших следовать выбранным маршрутом, благополучно вышли в Пиначево. Он также напомнил о необходимости регистрировать тургруппу. «В этот раз регистрация ОПЯТЬ спасла жизнь людям», — подчеркнул министр.

Он добавил, что спасательная операция на Камчатке по поиску пропавшей тургруппы завершается.

Ранее На Камчатке спасатели обнаружили всех туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. Пятеро из семи человек найдены живыми, у них признаки сильного обморожения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшееся смерть двух и более лиц».

