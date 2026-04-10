14:52, 10 апреля 2026Силовые структуры

Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

В Астрахани ФСБ и МВД сняли задержание двух экс-членов банды Басаева и Хаттаба
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Астрахани МВД и ФСБ сняли на видео операцию по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как одного из подозреваемых задерживают на улице. Его положили на асфальт и надели наручники. Второго задержали на набережной.

По данным правоохранителей, в 1999 году задержанные участвовали в вооруженном мятеже на территории Цумандинского района Республики Дагестан и нападении на блокпост, расположенный на окраине села Агвали. Тогда фигуранты расправились с двумя сотрудниками милиции и военными внутренних войск МВД России и взяли троих милиционеров в плен.

Как отметила официальный представитель МВД России, преступления террористического характера не имеют срока давности. «Все причастные к их совершению будут найдены и понесут заслуженное наказание», — написала Волк.

Ранее сообщалось, что всего 10 апреля правоохранители раскрыли троих бывших членов банды Басаева и Хаттаба. Задержания прошли в Астраханской и Московской областях.

