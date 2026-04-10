ФСБ раскрыла троих бывших боевиков Басаева и Хаттаба

Под Астраханью и Москвой ФСБ задержала трех бывших боевиков Басаева и Хаттаба

Под Астраханью и Москвой ФСБ раскрыла троих бывших участников банд Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Фигуранты — Хадис Халилов и Али Алиев 1975 года рождения и Турко Болтиев 1974 года рождения. Им предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Все трое заключены под стражу.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, установлено, что первые двое причастны к нападениям на пост федеральных сил в Дагестане в августе 1999 года, а третий — на шестую роту псковских десантников у селения Усул-Керт в Чечне 29 февраля 2000 года.

В декабре 2025 года ФСБ задержала участника банды Басаева и Хаттаба Алиби Яипкаева. В составе бандгруппы под руководством Басаева и Хаттаба он принял участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района в 1999 году, где покушался на жизнь военных, принимавших участие в контртеррористической операции и осуществлявших охрану общественной безопасности в Дагестане.

