Отец Илона Маска рассказал о тайных поездках сына в другие страны

Эррол Маск: Илон совершает поездки в ряд стран инкогнито

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол рассказал, что его сын совершает поездки в ряд стран инкогнито. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Он отметил, что его дети «путешествуют, пользуясь своего рода дипломатическим иммунитетом». «Так вот, он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает», — поделился он. Собеседник агентства пояснил, что причиной такого решения Илона Маска является стремление избежать огласки, а также возможного осуждения со стороны компаний, с которыми бизнесмен связан.

Эррол Маск также добавил, что обсуждал свою последнюю поездку в Россию с сыном.