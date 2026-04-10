00:49, 10 апреля 2026Мир

Отец Илона Маска рассказал о тайных поездках сына в другие страны

Эррол Маск: Илон совершает поездки в ряд стран инкогнито
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол рассказал, что его сын совершает поездки в ряд стран инкогнито. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Он отметил, что его дети «путешествуют, пользуясь своего рода дипломатическим иммунитетом». «Так вот, он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает», — поделился он. Собеседник агентства пояснил, что причиной такого решения Илона Маска является стремление избежать огласки, а также возможного осуждения со стороны компаний, с которыми бизнесмен связан.

Эррол Маск также добавил, что обсуждал свою последнюю поездку в Россию с сыном.

