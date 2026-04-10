Отец Илона Маска высказался о Путине

Эррол Маск назвал Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, назвал президента России Владимира Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Я много слушал, как он говорит. Очень рациональный, стабильный, сильный в своей позиции, уверенный в своей позиции», — отметил Маск.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп тоже отличается рациональностью и имеет огромный жизненный опыт. «Я был бы очень рад видеть, как они (Путин и Трамп — прим. «Ленты.ру») снова разговаривают, они довольно быстро пришли бы к соглашению», — считает собеседник агентства.

Ранее Эррол Маск заявил, что считает Россию будущим цивилизованного мира. По его словам, к такому выводу он пришел после посещения Москвы, которую назвал самым цивилизованным городом из всех, что видел за последние 10 лет.