Оценена возможность Европы выжить без России

08:42, 10 апреля 2026Россия

Дмитриев: Европе нужна Россия, чтобы выжить
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев оценил решение Европы увеличить импорт российского газа. Свою позицию он высказал в соцсети X.

Он разместил ссылку на материал издания Financial Times о том, что Евросоюз столкнулся с дефицитом газа из-за сокращения поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. «Как и предсказывалось, Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал Дмитриев.

В конце марта Дмитриев заявил, что Европа и Великобритания будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа. По его словам, Запад выстрелил себе в ногу, отказавшись от отечественных энергоресурсов, а в мире наступает самый мощный кризис за всю историю и страны Европы к нему не готовы. Москва получит немало запросов от стран Запада и будет принимать решение, давать или не давать энергоресурсы, резюмировал он.

